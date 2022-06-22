ساديو مانيه رسميا إلى بايرن ميونيخ.. وليفربول يشكره بتغريدة

2022/06/22 | 15:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سينتقل المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه الى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا بعقد لمدة ثلاث سنوات قادمًا من ليفربول الانكليزي، بحسب ما أعلن الناديان الاربعاء.

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