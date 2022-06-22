الملا: تحالف انقاذ وطن أمام مسؤولية اخلاقية بعدم المضي بتشكيل حكومة

2022/06/22 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عدّ السياسي العراقي حيدر الملا، اليوم الاربعاء، ان تحالف انقاذ وطن الذي يتزعمه مقتدى امام مسؤولية اخلاقية بعدم المضي قدما بتشكيل حكومة وزعيمه قرر الانسحاب من العملية السياسية.

وقال الملا في تغريدة له على (تويتر)، ان "قادم الايام سيكون كاشفا لمن دخل التحالف طمعا بالمكاسب وبين من دخله مؤمنا به كمشروع انقاذ".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امر نوابه تقديم استقالاتهم من مجلس النواب العراقي.

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