بكمين محكم.. الإطاحة بتاجر مخدرات في ذي قار

2022/06/22 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– ذي قار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، الإطاحة باحد تجار المخدرات في محافظة ذي قار.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز مديرية استخبارات وأمن ذي قار التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتعاون مع شعبة مخدرات سوق الشيوخ تمكنت من القاء القبض على احد تجار المواد المخدرة في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار".

وأضافت، ان "المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (٢٨ مخدرات)، حيث تم تسليمه الى الجهات المعنية المختصة لاكمال اوراقه التحقيقية".

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