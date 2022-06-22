2022/06/22 | 15:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التعليم تطلق جائزة يوم العلم العراقي وتحدد شروط وتوقيتات التقديم والتنافس » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 15:15

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