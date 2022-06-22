تداول مقطع موقف يظهر

2022/06/22 | 15:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون مقطع فيديو أظهر ما وصفوه بـ"ذكاء" و"قوة ملاحظة" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أثناء زيارته إلى الأردن، بعد أن انتظر ركوب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في المقعد الأمامي ليجلس بجانبه

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