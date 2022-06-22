منح قروض لإحدى فئات المتعافين من الإدمان

2022/06/22 | 15:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العمل، الأربعاء، عن منح قروض لفئة محددة من المتعافين من الإدمان.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "هناك فئة من المتعافين من الإدمان تتواجد في مركز إعادة الدمج، حيث سيتم بعد تخرجها من الدورة التدريبية ودورات إعادة الدمج الاجتماعي، منحهم القروض الميسرة".

وأضاف، أن "هذه القروض ستكون للمتواجدين في مركز إعادة الدمج"، مشيراً الى أنه "لا توجد استراتيجية لشمول جميع المتعافين".

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