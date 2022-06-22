مهرجان للتراث الموصلي

2022/06/22 | 15:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل -هدير الجبوري انطلق في الموصل امس مهرجان ( يوم التراث الموصلي) مقاماً في عمق البلدة القديمة، في شارع الفاروق محلة الجامع الكبير قرب المنارة الحدباء ويستمر لمدة ثلاثة ايام ويعد اكبر حدث يهتم بالتراث الموصلي ..وحضره محافظ نينوى وقائمقام الموصل ونقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي ومجموعة من الفنانين العراقيين منهم ( […]

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