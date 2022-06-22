التعليم العالي تعلن عن تفاصيل التقديم الى جائزة يوم العلم العراقي

2022/06/22 | 16:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر موعد للتقديم هو العشرون من تموز.

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