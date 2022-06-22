حقيقة فيديو الهدف الأعجوبة لابن ميسي

2022/06/22 | 16:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، مقطع فيديو لطفل صغير، بارع، يراوغ الكرة، ويتخطى المدافعين، بطريقة محترفة، وقيل إنه، ماتيو، ابن النجم ليونيل ميسي.

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