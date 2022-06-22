2022/06/22 | 16:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نعيم الهاشمي الخفاجي || كثر الحديث عن زيارة جو بايدن للسعودية، وعم الرفيف والدفيف لدى الإعلام السعودي والخليجي حول زيارة السيد جوبايدن إلى محمياته في دول الخليج موطن الأبقار الحلوبة المفضلة لدى قادة أمريكا من الجمهوريين والديمقراطيين، ربما يختلف الجمهوريين مع الديمقراطيين في سياستهم الداخلية والخارجية لكنهم متفقين في حلب البقرة الحلوب السعودية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارة بايدن؛ الأسئلة الإعلامية الستة..!) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيارة بايدن؛ الأسئلة الإعلامية الستة..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).