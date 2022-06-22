حريق يلتهم بناية الأقسام الداخلية في باب المعظم وسط عمليات إنقاذ للطالبات

2022/06/22 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في بناية الأقسام الداخلية بمنطقة باب المعظم في بغداد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "حريقاً اندلع في بناية الأقسام الداخلية بمنطقة باب المعظم في بغداد".واضاف ان "فرق الدفاع المدني تجري الآن عمليات الإنقاذ للطالبات بالتزامن مع عمليات الإخماد والإطفاء".

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