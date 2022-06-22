التنسيقي يتحدث عن بديل حاكم الزاملي ويرهن منح المنصب بهذا الأمر

2022/06/22 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق القيادي في الاطار التنسيقي، عائد الهلالي، اليوم الأربعاء، على مرشح النائب الأول لرئيس البرلمان، بعد استقالة حاكم الزاملي من المنصب.

وقال الهلالي، لـ(بغداد اليوم)، ان "قوى الاطار التنسيقي حتى هذه اللحظة، لم تناقش او ترشح أي شخصية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، فهذا الامر مرهون بأداء النواب البدلاء لليمن الدستورية".

وأوضح، انه "لابد لأي كتلة منضوية تحت مظلة الاطار ان تعرف حجمها النيابي، لكن يكون مرتكزا لمنح هذا المنصب لاي كتلة او شخصية من الاطار".

وأضاف، ان "كل الانباء التي تتحدث عن اتفاق الاطار التنسيقي على شخصية محددة لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي غير صحيحة، فهذا الامر لم يتم الاتفاق عليه او حتى مناقشته في اجتماعات الاطار".

وقدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، استقالته مع باقي استقالات الكتلة الصدرية التي يمثلونها في البرلمان، الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امتثالا لامر زعيمهم مقتدى الصدر، حيث ان هذه الاستقالة تجعل منصب نائب رئيس مجلس النواب، من حصة الاطار التنسيقي.

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