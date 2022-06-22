الصحة تسجل نحو 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/06/22 | 16:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مختبراتها سجلت 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 212 شخصا للشفاء، من دون تسجيل وفيات”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 14052”.

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