النقل السورية: عودة مطار دمشق للعمل اعتباراً من يوم غد

2022/06/22 | 16:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الأربعاء، عودة مطار دمشق للعمل اعتباراً من يوم غد الخميس.وقالت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع فيس بوك، إنه "يمكن لجميع النواقل الجوية برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتباراً من هذا التاريخ".وتابعت الوزارة، أن "المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين والشركات المشغّلة، وذلك بعد أن تمَّ الانتهاء من إصلاح الأضرار البالغة في مدرجات المطار وتجهيزاته التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي".

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