ليفربول يحتفي بذكرى انضمام محمد صلاح.. كيف كانت أرقامه؟

2022/06/22 | 16:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بذكرى انضمام نجم منتخب مصر، محمد صلاح إلى صفوفه، عقب مرور 5 سنوات قضاها اللاعب داخل قلعة آنفليد

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