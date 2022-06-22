الفتح: اميركا تحاول ارجاع تظاهرات تشرين

2022/06/22 | 16:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، عن مخطط الولايات المتحدة الامريكية بإطلاق تظاهرة عارمة داخل البلاد، مبينا ان تصرح وزير الخارجية الأمريكي السابق بومبيو جاء لخلط الأوراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الهلالي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “اميركا تحاول عرقلة تشكيل الحكومة […]

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