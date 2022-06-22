العراق يسجل نحو 1000 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2022/06/22 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الأربعاء، تسجيل قرابة 1000 اصابة جديدة

بفيروس كورونا في حصيلة تُعد الأعلى منذ

اشهر.

وأظهر الموقف الوبائي الذي تنشره وكالة

نون الخبرية في ادناه، أن "مختبرات

الوزارة س

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