الحمداني : يدعو حكومات دول العالم كافة إلى تسهيل إجراءات الدخول للتجار العراقيين

2022/06/22 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني، اليوم الأربعاء، حكومات دول العالم كافة إلى تسهيل إجراءات منح سمات الدخول للتجار العراقيين بهدف تعزيز التبادل التجاري.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته بالمؤتمر الدولي الاقتصادي الذي أقامته مؤسسة “تراب” في تركيا لدعم الاقتصاد العالمي وسبل تطويرها وتعزيزها “نحو آفاق اقتصادية وتجارية كبيرة ومتميزة”.

وخلال كلمته في المؤتمر الدولي قال الحمداني، إن “غرفة تجارة بغداد لها دور كبير في إعادة الثقة الاقتصادية بين العراق وتركيا وبقية دول العالم، وساهمت ومازالت تساهم بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وعازمون على دعم التبادل التجاري وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه التاجر العراقي”.

وطالب الحمداني “حكومات الدول كافة بتسهيل اجراءات دخول التجار إلى دولهم ومنحهم سمة الدخول بآلية عمل مبسطة”، داعيا “تجار العالم الى زيارة العراق والاستثمار في المجالات كافة الاقتصادية والتجارية والسياحية”.

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