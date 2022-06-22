دائرة التنمية الصناعية .. تُعلن عن إنشاء 426 معملاً في عام واحد

2022/06/22 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، اليوم الأربعاء، عن إنشاء 426 معملاً في عام واحد، وفيما أشارت الى تحقيق نسب إنجاز متقدمة في إنشاء المدن الصناعية في أربع محافظات، أكدت نجاح تطبيق قرار حماية المنتج المحلي.

وقال مدير عام الدائرة عزيز ناظم في إحدى المٌقابلات إن “الآلية التي وضعت في المنهاج الحكومي بظل هذه الحكومة، هي منح أكبر عدد ممكن من إجازات المشاريع الصناعية”، مبيناً، أن “مرحلة التأسيس هي مرحلة أولى ويجب التنسيق مع الجهات القطاعية الأخرى لتهيئة بقية الأمور”.

وأضاف، أنه “تمّ وضع خطة من قبل الصناعة لدعم المستثمر”، مشيراً الى أن “ثمرة هذه الخطط ستصطدم بأمور أخرى، سياسية وأمنية ومجتمعية وبيروقراطية، ونحن جاهزون لإزالة كل تلك العقبات”.

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