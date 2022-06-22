الف قتيل في زلزال ضرب افغانستان

2022/06/22 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عناصر من طالبان يقفون على تلّة وزير أكبر خان المطلّة على كابول في 10 كانون الثاني/يناير 2022 © ا ف ب/ارشيف مهد رفصان غارديز (أفغانستان) (أ ف ب) – لقي ما لا يقل عن 920 شخصا حتفهم وأصيب 600 آخرون فى زلزال قوي ضرب منطقة حدودية نائية فى جنوب شرق أفغانستان ليل الثلاثاء الأربعاء، […]

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