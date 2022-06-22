الكويت تحل مجلس الامة وتدعو لانتخابات عامة

2022/06/22 | 16:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعا ولي العهد الجميع إلى "الالتفاف حول أمير البلاد".

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