كرسي رقم -1-  

2022/06/22 | 16:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي علي || لمتتبع التطورات السياسية في العراق، سواء أعن كثب؟ أم عن بعد! لايرى إلا العجيب، ولايلمس إلا الغريب، في مدى استقتال رؤوس الحكم على الكرسي رقم -1- في التسلسل الهرمي لرئاسة مجلس الوزراء، واستماتة أرباب الأحزاب وأصحاب القرار في الكتل السياسية، على نيل الكرسي ذاته، وحتى الأعضاء ليستفيدوا من سيدهم […]

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