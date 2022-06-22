"تتوسل من أجل المال".. المعارضة تهاجم إردوغان بالتزامن مع زيارة محمد بن سلمان

2022/06/22 | 16:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم زعيم "حزب الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، كمال كلشدار أوغلو الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في الوقت الذي يستعد فيه الأخير لاستقبال ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان في العاصمة أنقرة.

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