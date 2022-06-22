2022/06/22 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تمكن فرقها من إخماد حريق الأقسام الداخلية في منطقة باب المعظم ببغداد.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "فرق الدفاع المدني نجحت من إخلاء عدد من طالبات كلية الطب والصيدلة والعلوم من داخل الأقسام الداخلية التابعة إلى جامعة بغداد في منطقة باب المعظم وسط بغداد".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني هرعت حال تلقيها الأخبار واقتحمت مبنى الأقسام وأخلت جميع الطالبات بالتزامن مع عمليات الإخماد والتبريد لتنهي فرق أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

يذكر أن سبب الحادث كان نتيجة الإهمال بشروط السلامة في استخدام الطباخ الغازي الخاص بالطالبات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تعلن إخماد حريق الأقسام الداخلية في منطقة باب المعظم ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تعلن إخماد حريق الأقسام الداخلية في منطقة باب المعظم ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).