المثقفون - (النشاط الفكري والسياسي في العهد العثماني) - سهيل الزهاوي

2022/06/22 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سهيل_الزهاوي المؤثرات الداخلية والخارجية على الحركة الفكرية في العراق أن تاريخ بلورة الوعي القومي وتنامي الروح الوطنية وبروز النشاط الفكري والثقافي في العراق ولا سيما بين المثقفين والطلبة ومساهمتهم في الحركة الوطنية العراقية المعادية للغاصبين العثمانيين يرتبط بتأثير ثورة (1905 -1907) الروسية وبانتصار الثورة التركية البرجوازية عام 1908.



لم ينبع هذا الوعي والنشاط الفكري والثقافي من الفراغ ......





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