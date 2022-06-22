الصحة تسجل 932 حالة إصابة بفيروس كورونا

2022/06/22 | 16:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

سجلت وزارة الصحة، 932 إصابة بفيروس كورونا خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة لليوم الأربعاء 22 حزيران 2022.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنها “لم تسجل أية حالة وفاة اليوم، وأوضحت الوزارة أن “عدد المتعافين من المرض بلغ 212 حالة”.

وأضافت، أن “عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 14052 شخصاً.

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