“من دون إصابات”.. فرق الدفاع المدني تخلي 100 طالبة من حريق في الأقسام الداخلية بجامعة بغداد

2022/06/22 | 16:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإنقاذ فرق الدفاع المدني عشرات الطالبات بعد اندلاع حريق في الأقسام الداخلية للبنات التابعة لجامعة بغداد.

وقال المصدر لوكالة خبر برس (واخ) أن ” فرق الدفاع المدني أخلت، اليوم، نحو 100 طالبة من كليات الطب والصيدلة في الأقسام الداخلية التابعة لجامعة بغداد، ضمن منطقة الباب المعظم، وسط بغداد، نتيجة حادث حريق اندلع في مطبخ الأقسام”، مبينا أن “فرق الدفاع المدني سيطرت على الموقف من دون تسجيل اصابات بشرية بين صفوف الطالبات”.

من جهة أخرى أضاف المصدر أن “فرق الدفاع المدني تكافح، حريقا اندلع وسط حشائش ونفايات قريبة من دور تجاوز تقع خلف جامع الرحمن بمنطقة المنصور، غربي بغداد”، مبيناً ان” فرق الدفاع المدني تحاول إبعاد النيران عن الوصول الى دور المواطنين ومنع الإصابات البشرية”.

وفي السياق ذاته اوضح المصدر انه “لا وجود لحريق ضمن مبنى السفارة الايرانية في الصالحية”، مبيناً أن “أعمدة الدخان التي تصاعدت كانت عبارة عن حادث حريق مولدة أهلية مجاورة للسياج الخارجي لمبنى السفارة وتكافحه فرق الدفاع المدني“.

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