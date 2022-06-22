ضبط 5 شاحنات مخالفة في المنطقة الشمالية

2022/06/22 | 16:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، عن ضبط 5 شاحنات مخالفة في مديرية كمرك المنطقة الشمالية.

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