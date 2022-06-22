في أول زيارة رسمية.. ولي العهد السعودي يصل إلى تركيا

2022/06/22 | 16:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى تركيا، الأربعاء، في أول زيارة رسمية له على الإطلاق إلى هذا البلد

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