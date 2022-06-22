2022/06/22 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية العراقية،

الاربعاء عن القاء القبض على سبعة

مطلوبين بجريمة قتل في كربلاء، في عملية

وصفتها بـ"البطولية والمتميزة".

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تمكنت مفارز ق

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