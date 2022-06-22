عقول رائدة وعيون راصدة

2022/06/22 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

وأنا أقدم برنامجي الموسوم (راصدٌ على

الهواء) عبر أثير الإذاعة وردت تساؤلات

من قبل بعض المستمعين المتابعين لي

أوردها وأورد أجوبتها .

• هل نحن من أصحاب العقول الرائدة لكي

نكون من

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