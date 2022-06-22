العملية السياسية العراقية بين التدوير والطمر

2022/06/22 | 16:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / إياد الإمارة || أعتقد إننا في العراق أمام مفترق طرق حاد جداً وعلى علية قومنا التفكير بطرق جديدة ليست “إختبارية” محدودة الخيارات ويعملوا بآليات جديدة غير مكررة البتة لأنهم إن أرادوا نتائج إيجابية مختلفة عن الفترة السابقة عليهم أن يتحركوا بمقدمات مختلفة “إيجابية” إما إن بقيت نفس طرق التفكير السابقة بنفس الشخوص فسوف […]

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