الاحتلال وبناء الدولة

2022/06/22 | 16:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي الزبيدي || تطبيق أميركا لسياسة إفشال الدولة ضد العراق هي الأخرى إحدى أدوات الحرب الناعمة، ولكن كيف؟ لا يخفى على كل ذي عينين الفشل في كافة مرافق الدولة من تعليم وصناعة وزراعة وصحة وغيرها .لا افشي سرا ولست الوحيد وكثيرون مثلي يعلمون ان العراق يتعرض لحرب ناعمة قوية جدا لعلها الاعلى […]

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