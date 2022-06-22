الكاظمي لنظيره الأسترالي: علاقاتنا تشهد “تنامياً”.. ماذا دار بينهما كذلك؟

2022/06/22 | 17:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأسترالي •••••••••• تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء أستراليا السيد أنتوني ألبانيز.وهنّأ السيد الكاظمي في مستهل الاتصال، رئيس الوزراء الأسترالي بمناسبة انتخابه لرئاسة الحكومة، متمنياً له التوفيق في مهامه.وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين […]

ظهرت المقالة الكاظمي لنظيره الأسترالي: علاقاتنا تشهد “تنامياً”..



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