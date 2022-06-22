استهداف شركة 'دانة غاز' شمالي العراق

2022/06/22 | 17:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، باستهدف شركة "دانة غاز" الاماراتية العاملة في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، باستهدف شركة "دانة غاز" الاماراتية العاملة في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قذائف هاون مجهولة المصدر استهدفت شركة دانة غاز الواقعة قضاء جمجمال شمالي العراق".

وأضاف، أن "العمل توقف داخل شركة دانة غاز، وخرج منها جميع المهندسين؛ تحسبا من وقوع اي طارئ".ووقع اقليم كردستان مع شركة دانة غاز اتفاقاً، عام 2007، حيث منحت هذه الاتفاقية حقوقاً حصرية للشركة لتقييم وتطوير وإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي خورمور وجمجمال في الإقليم.وتمتلك دانة غاز حصصا في إقليم كردستان العراق من خلال مساهمتها بنسبة 35% في شركة بيرل بتروليوم المحدودة، بالاشتراك مع شركة نفط الهلال التي تمتلك حصة بنسبة 35% هي الأخرى، وشركة أو إم في التي تمتلك فيها حصة بنسبة 10%، وشركة إم أو إل التي تمتلك حصة بنسبة 10%.

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