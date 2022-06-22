المطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين العرب في أربيل

2022/06/22 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كركوك

طالب منسق هيأة الرأي في كركوك ناظم الشمري، اليوم الأربعاء، بالكشف عن مصير المعتقلين العرب في سجون كردستان.

وقال الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "يوجد الآلاف من المعتقلين العرب في سجون كردستان اعتقلتهم قوات البيشمركة والآسايش خلال سنوات سيطرة داعش على مناطق جنوب كركوك وديالى ونينوى وغيرها".

وأضاف أن "موقف النواب العرب والزعامات السنية من هذه القضية خجول جدا ولايرتقي لحجم المسؤولية تجاه أبناء مناطقهم".

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