عقبة تعترض طريق مارسيليا لضم ثنائي برشلونة

2022/06/22 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأفاد تقرير صحفي إسباني، بأن مارسيليا الفرنسي، بدأ يراقب ثلاثة لاعبين من برشلونة، تمهيدًا للتعاقد معهم هذا الصيف.ويسعى برشلونة للتخلي عن عدد من نجومه هذا الصيف، من أجل تخفيض فاتورة الرواتب، وحل الأزمة الاقتصادية التي يعاني من النادي.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مارسيليا وضع عينه على ثلاثي برشلونة كيلمينت لينجليت وميراليم بيانيتش ونيكو جونزاليس.وأكدت الصحيفة أن مارسيليا استفسر بالفعل عن موقف برشلونة من اللاعبين الثلاثة.

ومن المقرر أن يشارك مارسيليا في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، لذلك يبحث عن صفقات قوية.ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى عقبة ربما تواجه مارسيليا، وتحديدا مع الثنائي لينجليت وبيانيتش، وهي ارتفاع رواتبهم.وتابعت "أما بالنسبة لنيكو فلم يحسم برشلونة مصيره حتى الآن".وأشارت إلى أن مسؤولي برشلونة يرتبطون بعلاقات مميزة مع نظرائهم في مارسيليا، مما يسهل المفاوضات بينهما بشكل عام.يذكر أن مارسيليا كان قد تعاقد مع كونراد دي لا فيوينت، من برشلونة في الصيف الماضي، مقابل ثلاثة ملايين يورو.

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