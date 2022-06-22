تمديد فترة تسويق محصول الحنطة في ذي قار

2022/06/22 | 17:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن فرع تجارة الحبوب في ذي قار، الاربعاء، تمديد فترة تسويق محصول الحنطة في عموم مراكز التسويق في المحافظة.وذكر مهند الكناني، في بيان تلقته / المعلومة /، إن “مدة تسويق محصول الحنطة التي كان من المقرر ان يتم اغلاقها في العشرين من حزيران الحالي الا انه تم تمديدها الى فترة غير معلومة […]

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