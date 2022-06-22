“دانة غاز” تتعرض للقصف من جهات مجهولة.. وقوع جرحى

2022/06/22 | 17:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن قصفاً استهدف شركة “دانة غاز” الإماراتية العاملة في قضاء جمجمال، بمحافظة السليمانية، ضمن اقليم كردستان.

وقال المصدر الأمني لوكالة خبر برس (واخ)، إن “شركة دانة غاز في جمجمال تعرّضت، مساء اليوم، لهجوم من جهات مجهولة ما أدى ذلك الى وقوع جرحى”.

وأضاف أنه “لم يتضح حتى الآن، ما إذا كان الهجوم صاروخياً أم طائرة مسيّرة قد استهدفت مقر الشركة”.

وبحسب المصدر، فأن حالة الجرحى غير معروفة، ووقوع اضرار بسياج الشركة الخارجي، ما تسبب الى توقف العمل داخل الشركة وخروج جميع المهندسين منها تحسبا من وقوع اي طارئ.

يشار الى أن “دانة غاز” تمتلك أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم كردستان بمعدل إنتاج 66,200 برميل نفط مكافئ يومياً واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام 2019.

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