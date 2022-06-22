2022/06/22 | 17:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبيأكد وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الاربعاء، أن العمل مستمر لإنشاء منظومة حريق وإنذار مبكر حديثة، لحماية القاعة التي تضم وثائق الدولة العراقية.وقال ناظم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بسبب تكرار موضوع الحرائق في الصيف الماضي، قدمنا مشروع قرار لمجلس الوزراء في بناء منظومة حديثة للحريق والإنذار المبكر، لحماية القاعة التي تضم وثائق الدولة منذ العشرينيات والثلاثينيات".وأضاف، أنه "تم الموافقة على تمويل المشروع"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل الآن على بناء هذه المنظومة". وأكد، أن "الإجراءات ماضية لإنجاز عمل المنظومة بأقرب وقت، لأن الأموال متوفرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة يكشف عن مشروع جديد لحماية وثائق الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة يكشف عن مشروع جديد لحماية وثائق الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).