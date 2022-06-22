لحظة استقبال أردوغان لولي العهد السعودي بعد وصوله إلى أنقرة

2022/06/22 | 17:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس التركي رجب يطب أردوغان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور تركيا للمرة الأولى بشكل رسمي كولي للعهد، وسط مراسم استقبال رسمية

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