رفع ’الحواجز الكونكريتية’ عن شارع حيوي وسط بغداد (صور)

2022/06/22 | 17:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام عمليات بغداد: رفع جميع الكتل الكونكريتية من شارع الزيتون وسط العاصمة بغداد لغرض المباشرة بحملة تطويره.بغداد ٢٢ حزيران ٢٠٢٢ تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم وبإشراف ومتابعة الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبالتنسيق والتعاون مع امانة بغداد مديرية بلدية/الكرخ تمت المباشرة برفع جميع الكتل الكونكريتية من شارع الزيتون وسط […]

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