العبيدي يطالب باجراء تحقيق عاجل بشأن قيام جيش بولندا باعدامات جماعية للاجئين عراقيين

2022/06/22 | 18:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب رئيس لجنة الامن الدفاع النيابية، خالد العبيدي، اليوم الاربعاء، باجراء تحقيق عاجل بشأن قيام جيش بولندا باعدامات جماعية للاجئين عراقيين.وقال العبيدي في بيان تلقته ايرث نيوز، إن ” الحكومة العراقية مطالبة باجراء تحقيق عاجل بشأن قيام جيش بولندا باعدامات جماعية للاجئين عراقيين ودفنهم بمقابر سرية داخل الحدود البولندية”.واضاف “اذا صحت […]

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