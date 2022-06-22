يار الله.. يشيد بحجم الدعم اللوجستي الذي تقدمه المملكة المتحدة للعراق على مستوى التسليح والتدريب

2022/06/22 | 18:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

بحث رئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الامير رشيد يار الله، مع الملحقين العسكري والتجاري للمملكة المتحدة، دعم العراق في مجالي التسليح والتدريب.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته خبر برس (واخ) أن “يار الله التقى في مكتبه الملحقين العسكري والتجاري للمملكة المتحدة، وبحث معهما تعزيز قدرات الجيش العراقي وتطوير منظومته العسكرية”.

وأوضح البيان أن “رئيس أركان الجيش أشاد بحجم الدعم اللوجستي الذي تقدمه المملكة المتحدة على مستوى التسليح والتدريب”، مثمناً “الخطوات التي تعزز قدرات قواتنا المسلحة ومواكبة التطور التكنولوجي في الجيوش العالمية”.

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