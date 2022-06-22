توقيف عنصر في القوات الجوية الأميركية لصلته بهجوم على قاعدة أميركية في سوريا

2022/06/22 | 18:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت سلطات إنفاذ القانون العسكري الأميركي، طيارًا لصلته بالهجوم على قاعدة عسكرية أميركية في شمال سوريا، شهر إبريل، والذي أسفر عن إصابة أربعة من أفراد الخدمة الأميركية.

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