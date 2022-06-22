الاتحاد الوطني يعلق على تقارب الديمقراطي والتنسيقي ويؤكد: لن نتنازل عن مرشح رئاسة الجمهورية

2022/06/22 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةعلقت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني شيلان فتحي، اليوم الاربعاء، على أنباء تقارب الحزب الديمقراطي الكردستاني مع قوى الإطار التنسيقي.وقالت فتحي في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "هذا التقارب مايزال عبارة عن أنباء ومصادر في وسائل الإعلام، وعند حصوله بشكل رسمي سيكون لكل حادث حديث".وأضافت أن "الاتحاد الوطني مايزال متمسكاً بمرشحه لمنصب رئيس الجمهورية برهم صالح، وهو يحظى بدعم من قوى سياسية ومن مكونات مختلفة".وكشفت مصدر سياسي عن حصول تقارب بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي، أفضى لعقد اجتماعات بين الطرفين.

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