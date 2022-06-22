عمليات بغداد تعلن رفع جميع الكتل الكونكريتية من شارع الزيتون وسط بغداد

2022/06/22 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، رفع جميع الكتل الكونكريتية من شارع الزيتون وسط العاصمة بغداد.

وقال إعلام عمليات بغداد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف ومتابعة الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبالتنسيق والتعاون مع امانة بغداد مديرية بلدية/الكرخ تمت المباشرة برفع جميع الكتل الكونكريتية من شارع الزيتون وسط العاصمة بغداد من قبل الجهد الهندسي المشترك لقيادتنا وبلدية الكرخ،وذلك بحضور اللواء ممثل مكتب رئيس الوزراء ومدير عام بلدية/الكرخ لغرض تهيئة الشارع لحملة تطويره بما يلائم جمالية المنطقة".

وأضاف ان "القيادة تنوه بانها مستمرة في تنفيذ خططها لفتح الطرق والازقة المغلقة ورفع السيطرات ودعم الدوائر والمؤسسات الحكومية خلال تنفيذ كافة الواجبات الموكلة اليهم".

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