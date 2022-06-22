نفط البصرة.. تنفي كتاباً مزوراً صادراً بإسم الشركة.. والسبب!

2022/06/22 | 18:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

نفت شركة نفط البصرة، اليوم الأربعاء، صحة كتاب متداول عن صرف مبالغ لمجلس فاتحة.

وقالت الشركة في تنويه تلقته وكالة خبر برس (واخ)، بأن “تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كتاباً مزوّراً بإسم الشركة يتضمن صرف مبالغ مالية من شركة نفط البصرة لمجلس فاتحة”.

وأضافت إن “هذا الكتاب مفبرك بالكامل، ونأسف لنزول مواقع التواصل لهذه المرحلة من الإسفاف والتشويه الإعلامي، والإصرار على نشر الكتب المفبركة، بالرغم من وضوح التلاعب والتزوير”.

ودعت الشركة “وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر الأخبار”، مؤكدة “إحتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة من روّجوا الكتاب المزوّر”.

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