الموارد: لا يوجد حرج في تلبية الاحتياجات المائية

2022/06/22 | 18:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الحصص المائية تسير وفق الخطط المعدة ولا يوجد حرج في تلبية الاحتياجات المائية.وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "انخفاض المناسيب هو أمر طبيعي، نتيجة انخفاض الايرادات للسنة الثالثة على التوالي"، مبينا أن "الوزارة تعمل على ادارة وتلبية الاحتياجات المائية من خلال الخزين المتاح وفق ستراتيجية الجفاف المعدة في عام 2014، حيث قسمت الخزين المائي الى ثلاثة حدود اذ يتم تجهيز الاطلاقات في نهري دجلة والفرات وفقا لهذه الحدود، من اجل استدامة الموارد المائية اطول فترة ممكنة".وأوضح، أن "الاولوية، اقتضت تلبية مياه الشرب والبساتين والبيئة النهرية، ومن ثم قطاع الزراعة والاهوار حيث يتم تجهيز المياه له وفق الخزين المتاح"، مشيرا الى "تخفيض الخطة الزراعية الى خمسين بالمئة نتيجة الشح في المياه، الا أن الامور لا زالت تسير وفق الخطط المعدة لوزارة الموارد المائية ولا يوجد حرج في تلبية الاحتياجات المائية بصورة عامة".

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