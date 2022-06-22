2022/06/22 | 18:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على غير عادة الزعماء الذين يصلون إلى تركيا ويتم استقبالهم في المجمع الرئاسي بأنقرة، لم يُحيي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحرس الرئاسي بالجملة الشهيرة "مرحبا عسكر" بل قال "السلام عليكم"، ما أثار موجة من ردود الفعل على مواقع التوا

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